Сенатор Климов о мирном плане ЕС: «Банкроты решили поддержать гиблый проект Украина»

Прошедший в Лондоне саммит стал встречей «банкротов и мошенников», которые решили поддержать «безнадежный проект Украина». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Судя по всему, европейцы с трудом договорились, что они будут продолжать финансировать безнадежный проект Украина, но собственных источников у них по большому счету нет. Они предлагают начать грабить российские деньги, которые незаконно у себя удерживают. Они будут давать эти деньги в долг Украине. Схема мошенническая в чистом виде, но кто-то готов на это пойти», — сказал сенатор.

Климов отметил, что на этой встрече не было представителей стран Прибалтики и небольших государств, входящих в ЕС. По мнению сенатора, эти страны не пригласили, потому что «с них вообще нечего взять, они нищие, как церковные мыши».

«При этом та же Франция, которая принимала самое активное участие в саммите, сама является полубанкротом. У Франции государственный долг на треть больше, чем годовой валовый внутренний продукт. По сути, банкроты и мошенники решили поддержать гиблый украинский проект, который ничего общего не имеет с интересами народов европейского континента», — заявил Климов.

Сенатор добавил, что страны ЕС «готовят для Вашингтона список государств, которые якобы хотят рискнуть жизнями своих граждан и направить их с оружием на территорию украинского театра военных действий». По мнению Климова, европейцы таким образом хотят хоть как-нибудь втянуть Трампа в «украинскую катастрофу».

Резюмируя, сенатор назвал саммит в Лондоне «имитацией бурной деятельности с негодными целями, рассчитанной на идиотов».

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел европейский саммит, который был посвящен вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта. Лондон и Париж заявили, что разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Белом доме заявили об упущенной Зеленским возможности после ссоры с Трампом.