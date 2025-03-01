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Источники CNN заявили о попытках РФ и КНР вербовать госслужащих США

CNN: РФ и КНР пытаются вербовать уволенных федеральных служащих США
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Зарубежные оппоненты Вашингтона, в том числе Москва и Пекин, начали предпринимать шаги по вербовке американских государственных служащих. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

По данным журналистов, власти РФ и КНР якобы поручили своим разведывательным службам заняться вербовкой федеральных служащих, работающих в сфере национальной безопасности США. Речь идет о людях, уволенных по решению новой американской администрации или рискующих лишиться работы в ближайшее время.

«Иностранные противники стремятся воспользоваться усилиями администрации <...> по массовым увольнениям в федеральных ведомствах. <...> РФ и КНР сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках, имеющих допуск к секретной работе, и сотрудниках на испытательном сроке, <...> которые могут обладать ценной информацией о критически важной инфраструктуре США», — говорится в материале.

В том числе зарубежные разведывательные службы начали искать уволенных государственных служащих США с помощью социальных сетей, утверждается в публикации. Это касается платформ TikTok, Reddit, LinkedIn и других.

«Не нужно обладать богатым воображением, чтобы понять, что уволенные федеральные служащие <...> представляют собой невероятно привлекательные цели для разведывательных служб наших конкурентов», — подчеркнул один из источников.

Авторы статьи обратились в российское и китайское посольства в Вашингтоне и в Управление директора национальной разведки США с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом в последнем подтвердили, что действительно опасаются возможной вербовки потерявших работу и обиженных на американскую администрацию федеральных служащих.

Ранее попавшим под сокращение сотрудникам USAID дали всего 15 минут, чтобы забрать личные вещи из центрального офиса агентства.

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