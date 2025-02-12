ФАДН предложил запретить диаспорам создавать культурные НКО

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) подготовило законопроект о запрете создания этнокультурных некоммерческих организаций (НКО) для иностранцев. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства.

Речь идет об изменениях в законопроекте «О некоммерческих организациях».

«Доработанный текст законопроекта включает запрет иностранцам создавать этнокультурные НКО и руководить уже действующими. Предполагавшееся ранее ограничение иностранного финансирования заменено в новом тексте законопроекта безоговорочным запретом», — сообщили в ФАДН.

Согласно предложениям ФАДН, теперь среди НКО появится новый вид организаций — национально-культурные. В пояснительной записке ФАДН указано, что создаваемые иностранцами НКО подобного типа зачастую действуют против интересов России.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за отсутствия регистрации. Депутат Николай Валуев после этого заявил, что в России нет структуры типа «Азерсотрудничества, зато есть многочисленные диаспоры». Он предложил проверить деятельность этих диаспор и их «не всегда легальные деньги». В его посте также упоминались пантюркизм и «дрючба народов». В ответ на это Валуеву запретили въезд в Азербайджан.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал причину запрета въезда в страну для Маргариты Симонян и Арама Габрелянова.