Полиция Лондона не будет расследовать возможное нарушение премьер-министром Великобритании Киром Стармером антиковидных ограничений во время пандемии в 2020 году, поскольку истек срок давности. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Представитель столичной полиции заявил, что предполагаемый инцидент не подпадает под трехлетний срок для возбуждения разбирательств, связанных с законодательством о пандемии», — говорится в публикации.

Стармера обвиняли в нарушении локдауна из-за того, что он в разгар действия ограничений занимался постановкой речи с актрисой Леони Меллингер. Премьер-министр отрицал нарушение.

3 февраля сообщалось, что хакеры взломали личную электронную почту Стармера в 2022 году. Журналисты Патрик Магуайр и Гэбриела Погранд отметили, что после взлома Стармер сменил свой личный электронный адрес. По их данным, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять хакеры, связанные с Россией.

Стармер стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года после победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией.

Ранее Маск назвал британского премьера Кира Стармера «злом» из-за сокрытия преступлений банд.