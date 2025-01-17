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Стали известны дата и место проведения встречи глав МИД стран G20 в ЮАР

Встреча глав МИД стран G20 пройдет 20—21 февраля 2025 года в Йоханнесбурге
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Global Look Press

Встреча глав МИД стран G20 пройдет 20—21 февраля 2025 года в Йоханнесбурге. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Председательство ЮАР официально объявило о проведении под своей эгидой первой встречи министров иностранных дел стран — членов Группы двадцати. Мероприятие состоится в Йоханнесбурге 20—21 февраля», — написал он в своем Telegram-канале.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что европейские лидеры стали избегать общения с ним после начала спецоперации на Украине.

Лавров привел пример саммита G20 в Рио-де-Жанейро, который состоялся в ноябре прошлого года. По его словам, западные представители в ходе встречи предпочли дистанцироваться от обсуждений с российской стороной, что, по мнению министра, подрывает возможности для конструктивного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что ЮАР не может повлиять на МУС, чтобы пригласить Путина на саммит G20.

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