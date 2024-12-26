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Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию

Карл III нарушил рождественскую традицию, выступив с речью из бывшей часовни
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Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Король Великобритании Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию, выступив с речью к нации из бывшего здания больничной часовни. Об этом сообщает BBC.

В январе 2024 года у монарха обнаружили рак, он продолжает с ним бороться.

По данным BBC, Карл III выступал из часовни в районе Фицровия в лондонском Вест-Энде, которая в прошлом принадлежала больнице Миддлсекс. Сегодня в этом помещении расположено арт-пространство.

Правитель Соединенного Королевства впервые за многие десятилетия произнес рождественскую речь не в стенах Букингемского дворца или другой официальной резиденции.

Карл III решил выступить из бывшей часовни из-за того, что она имеет историческую связь со здравоохранением. По информации телеканала, он выбрал это место из-за своей борьбы с раком.

На прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили британцев с Рождеством и наступающим Новым годом. Они опубликовали праздничную открытку с детьми. Фотографии для нее представители королевской семьи взяли со съемок ролика, в котором принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Ранее двойника принца Гарри засняли на рождественском концерте Кейт Миддлтон.

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