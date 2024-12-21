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Глава Минтранса высказался о создании в России беспилотных грузовых поездов

Старовойт считает возможным создание в России беспилотных грузовых поездов
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Министр транспорта России Роман Старовойт в интервью ТАСС назвал «вполне возможным» создание беспилотных поездов для перевозки грузов по территории страны.

«Это формирование грузовых поездов, маневровые локомотивы. Они уже работают на железных дорогах, в пределах железнодорожных станций», — отметил он.

В сентябре глава РЖД Олег Белозеров в ходе пленарного заседания Международного форума «Цифровая транспортация» заявлял, что первые беспилотные поезда дальнего следования, возможно, запустят в России в 2030 году. Он отмечал, что первое время в кабине поезда для подстраховки будет сидеть машинист, который необходим для того, чтобы проконтролировать безопасность движения.

В конце августа РЖД впервые запустили беспилотный поезд «Ласточку». Поезд едет самостоятельно, но машинист находится в кабине для контроля, кроме того, он открывает и закрывает двери. Это так называемый третий уровень автоматизации.

Ранее в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов.

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