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В Киеве выразили понимание, что Украину пока не могут принять в НАТО

Зеленский: Киев понимает, что Украину пока не могут принять в НАТО

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN заявил, что Киев понимает, что США и партнеры пока не могут принять страну в НАТО.

«Приглашение — это первый шаг. Это еще не НАТО, но это путь туда. Это честные отношения, честный ответ <...> Мы понимаем, что США и другие партнеры не могут принять Украину в НАТО», — поделился Зеленский.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, который арестован по делу о госизмене, заявил, что действующий президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если Киев снизит мобилизационный возраст в ВСУ.

По его словам, действующая администрация США может «кинуть в мясорубку молодежь», чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения демократической партии, которые связаны с Украиной.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.

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