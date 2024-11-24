В Букингемском дворце прекратят государственные визиты

Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся с декабря до 2027 года в связи с реконструкцией. Об этом пишет британская газета The Times.

«Все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за продолжающейся десятилетней реконструкции Букингемского дворца стоимостью £369 млн (более $462 млн. — «Газета.Ru»)», — пишет издание.

Из-за строительных работ во дворце из 775 комнат король Карл III переехал из своего личного кабинета в северном крыле, которое ранее было личными апартаментами королевы Елизаветы II.

По данным издания, в декабре в Букингемском дворце, до закрытия, примут эмира Катара.

На этой неделе газета The Guardian со ссылкой на антимонархическую партию «Республика» писала, что расходы на коронацию короля Карла III в £72 млн являются «непристойными», особенно на фоне падения интереса к коронации британских монархов со стороны аудитории СМИ. Глава партии Грэм Смит заявлял, что официальная сумма расходов в £72 млн является ложной — на самом деле, как считает Смит, коронация британского короля стоила бюджету страны от £100 млн до £250 млн.

Ранее альпака чихнула на британского монарха в Австралии.