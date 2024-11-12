Каллас заявила о планах продолжить политику Борреля по «справедливому миру» для Украины

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас на слушаниях в Европарламенте заявила, что продолжит политику Жозепа Борреля по достижению «справедливого мира» на Украине на посту главы дипломатии ЕС, если ее изберут. Об этом сообщает РИА Новости.

Каллас отметила, что все хотят мира, но необходимо «понимать разницу между миром и миром». По ее словам, мир должен быть устойчивым, потому если просто сдаться, то ЕС подаст всему миру сигнал о том, «что это работает».

«Поэтому мы говорим, что надо поддерживать Украину», — сказала политик.

Таким образом Каллас ответила на вопрос, почему ЕС следует политике по Украине, которая диктуется из Киева, и не желает выработать собственную.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины. После начала спецоперации на Украине она активировала статью 4 устава НАТО, которая предусматривает консультации стран альянса при угрозе территориальной целостности какой-либо из них.

Ранее Каллас назвала приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС.