США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, Трамп со своими сторонниками пытается навязать России заморозку украинского конфликта и создание буферной зоны на линии боевого соприкосновения, «продавливая некий корейский сценарий».

Парламентарий напомнил, что с середины прошлого века Корейский полуостров находится в состоянии войны, КНДР и Южная Корея подписали перемирие, а не мирный договор. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две равные части.

Константинов добавил, что в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта по Украине. Парламентарий считает, что с приходом к власти в США Дональда Трампа украинский конфликт может быть вскоре завершен, поэтому необходимо как можно дальше отбросить украинские войска от границы России.

Глава крымского парламента подчеркнул, что России нужен гарантированный мир, чтобы Запад больше не смог использовать территорию Украины как полигон против РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет отправить европейские силы на Украину в рамках плана по урегулированию.