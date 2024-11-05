В Индии намерены молиться за победу Харрис на выборах

Жители небольшой деревни Туласендрапурам на юге Индии, откуда происходят предки кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис по материнской линии, будут молиться о ее успехе на выборах. Об этом сообщает издание Times of India.

«В родовой деревне Камалы Харрис пройдут особые молитвы за ее победу», — говорится в сообщении газеты.

Как сообщается, Туласендрапурам - родовая деревня деда Харрис по материнской линии. Деревня и ранее, в 2020 году, привлекала к себе внимание мировой общественности, когда Камала Харрис была выдвинута в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии вместе с кандидатом в президенты Джо Байденом на выборах в США в 2020 году.

До этого заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что в США после выборов президента страны стоит ждать массовых протестов, поскольку проигравший будет оспаривать результаты голосования.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.