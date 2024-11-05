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В Индии намерены молиться за победу Харрис на выборах

TOI: жители «деревни Харрис» в Индии будут массово молиться за ее победу

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Brian Snyder/Reuters

Жители небольшой деревни Туласендрапурам на юге Индии, откуда происходят предки кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис по материнской линии, будут молиться о ее успехе на выборах. Об этом сообщает издание Times of India.

«В родовой деревне Камалы Харрис пройдут особые молитвы за ее победу», — говорится в сообщении газеты.

Как сообщается, Туласендрапурам - родовая деревня деда Харрис по материнской линии. Деревня и ранее, в 2020 году, привлекала к себе внимание мировой общественности, когда Камала Харрис была выдвинута в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии вместе с кандидатом в президенты Джо Байденом на выборах в США в 2020 году.

До этого заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что в США после выборов президента страны стоит ждать массовых протестов, поскольку проигравший будет оспаривать результаты голосования.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.

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Выборы в США - 2024
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