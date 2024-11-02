Трамп «тегнул» российского журналиста Кашина в социальной сети X

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выложил в социальных сетях пост, в котором по неизвестной причине отметил тегом российского журналиста Олега Кашина (признан в РФ иностранным агентом). Пост, привлекший внимание общественности, появился на странице политика на платформе X.

Само сообщение посвящено предстоящим выборам главы государства в США. В тексте подчеркивается, что до голосования осталось всего три дня.

«Если вы можете себе это позволить, поддержите Трампа и внесите $10 [на его избирательную кампанию] в последний отрезок времени, чтобы мы убедились, что американцы голосуют за Трампа», — говорится в посте.

При этом в самом начале публикации стоит тег @KSHN. Страница с таким наименованием принадлежит Олегу Кашину.

Не исключено, что данное сообщение сгенерировал бот, который автоматически отвечает всем, кто поставил отметку «нравится» на предыдущем посте кандидата в президенты США. В самом конце текста имеется фраза о том, что для отказа от рассылки пользователям надо написать в комментариях тег #stop.

Очередные выборы главы государства в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп «ответил» в социальной сети X пользователю с именем Zalupa.