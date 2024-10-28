Песков счел бессмысленным реагировать на обвинения России в кибератаках на НАТО и ЕС

В комментариях относительно выдвинутых властями Нидерландов обвинений в адрес России, Китая и Турции в кибератаках на НАТО и ЕС нет никакой необходимости. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Какую-то аргументацию приводят? <…> Нет смысла даже реагировать», - сказал он.

Вопрос возник в связи с докладом национального координатора по безопасности и борьбе с терроризмом Питера-Япа Алберсберга. В нем утверждается, что Россия с помощью растущего числа киберопераций якобы пытается проникнуть в важнейшую инфраструктуру стран ЕС и НАТО с целью саботажа. По мнению Алберсберга, Китай более склонен к шпионажу, а Турция причастна к атакам на политических эмигрантов.

28 октября в США заявили, что хакеры из КНР перехватывали звонки американских политиков, могли получить доступ к аудиозаписям телефонных звонков, а также к незашифрованным текстовым сообщениям.

Ранее в Китае назвали США крупнейшим исполнителем кибератак.