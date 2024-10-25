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Захарова оценила негативную реакцию поляков на решение Варшавы закрыть консульство РФ

Захарова: Польша боится, что поляки будут приходить в консульства РФ за защитой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Польские власти боятся, что их граждане будут обращаться в консульства России за защитой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что большинство поляков негативно восприняли решение МИД закрыть генеральное консульство России в Познани.

«Если эти люди хотят найти защиту, убежище, найти новую возможность для сохранения того, что считали святым, в нашей стране, у нашей страны, то они могут это сделать», — заявила Захарова.

По ее словам, российские посольства получили указания заниматься такой работой, помочь тем полякам, которые хотят «сохранить детей и семьи от этого деструктивного влияния».

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. По его словам, среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но не будут этого делать.

В ответ на решение Польши Захарова заявила, что польским властям следует ожидать ответных действий.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал мем «Bobr kurwa!» и пригрозил Польше неприятностями.

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