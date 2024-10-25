Специалисты связали скачок цен на сливочное масло с предновогодним ажиотажем

Резкий рост стоимости сливочного масла на самом деле не связан с нехваткой сливок. Молоко, которое входит в состав продукта, за последний месяц подорожало на 18%, что и спровоцировало скачок цен, причем не только на масло, объяснил гендиректор ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин в беседе с 360.ru.

План производства сливочного масла рассчитывается исходя из жирности молока и сливок, поэтому резко нарастить производство продукта ради снижения цен нельзя. Его сегодня вообще невыгодно делать с учетом затратного изготовления и магазинной стоимости, не позволяющей извлечь прибыль, объяснил эксперт.

«Чем выше стоимость сырья, тем дороже производство продукта и он сам», — подчеркнул он.

Цены на масло растут во всем мире, в России ситуацию стараются сгладить за счет импорта и замедления роста спроса, добавил Чебурашкин. Говоря о других причинах сложившейся ситуации, он поддержал производителей, отметив, что у них сильно выросли расходы на зарплату, логистику, упаковку и сырье. Нужно учитывать, что подорожало не только масло, но и в целом вся молочка, подчеркнул эксперт.

Большую роль в формировании стоимости продукта сыграл ажиотаж на фоне приближающихся новогодних праздников, считает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Цены растут ради последующих акций и скидок, что позволяет магазинам продать как можно больше товаров.

«В это время люди тратят отложенные сбережения, а в январе–феврале наблюдается падение продаж, особенно на рынке продуктов питания», — объяснил специалист, добавив, что высокие цены также связаны с хорошим качеством продукта.

Напомним, масло подорожало на 70% с 2023 года. В «Союзмолоке» объяснили, что себестоимость производства растет по всей цепочке — от сырья до переработки. Сообщалось, что на этом фоне Россия нарастила закупки из-за рубежа – с начала года этот показатель вырос на 9%.

Россиянам ранее назвали неочевидный плюс скачка цен на сливочное масло.

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