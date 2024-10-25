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Интервью Трампа с бессвязными и ложными высказываниями отредактировали перед публикацией

CNN: Fox News отредактировал интервью Трампа с бессвязными и ложными ответами

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Umit Bektas /Reuters

Интервью кандидата в президенты от  Республиканской партии  Дональда Трампа на телеканале Fox News отредактировали, его «бессвязные и ложные высказывания» вырезали. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что выступление Трампа отредактировали в шоу Fox and Friends. В нем кандидат в президенты общался с посетителями и сотрудниками парикмахерской в Бронксе.

Телекомпания подчеркивает, что Fox News вырезал заявления Трампа о том, что не стоит доверять изданию The Wall Street Journal (WSJ), входящему в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ кандидата в президенты на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в Соединенных Штатах.

Накануне по данным опроса WSJ стало известно, что Трамп на 2% опережает своего соперника на выборах Камалу Харрис.

Отмечается, что избиратели стали более позитивно относиться к его программе и прошлым достижениям и «более негативно относиться» к его оппоненту Камале Харрис.

Опрос проводился газетой The Wall Street Journal среди 1500 зарегистрированных избирателей 19–22 октября 2024 года. Погрешность составила 2,5%.

Ранее Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис.

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