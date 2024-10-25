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Советник премьера Грузии оценил возможность вступления страны в НАТО

Советник премьера назвал нереальным вступление Грузии в НАТО в ближайшее время

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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) в обозримой перспективе не представляется возможным. Об этом заявил в эфире телеканала Imedi советник грузинского премьер-министра, бывший спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Членство в НАТО является нереальным в ближайшей перспективе» — сказал он.

22 октября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году, поскольку «реальные координаторы» собирались сохранить Киев и Тбилиси в качестве «живой силы» для войны с Россией.

В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не собираются убирать или вносить поправки в статью конституции, связанную со стремлением Тбилиси к членству в Европейском союзе и НАТО.

Ранее госсекретарь США назвал действия Грузии несовместимыми с членством в НАТО и ЕС.

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