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Шольц рассказал о планах на федеральные выборы в Германии 2025 года

Шольц заявил, что хочет победить на выборах в ФРГ в 2025 году

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен вновь победить на федеральных выборах, которые пройдут в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ZDF.

Шольц подчеркнул, что перед последними выборами прогнозировалось, что многие граждане «не захотят пригласить его на дуэль двух канцлеров», поэтому он и выиграл.

Он выразил уверенность в том, что вместе со своей партии им удастся получить мандат.

В начале октября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что пребывание Шольца на своем посту еще на один срок нереалистично.

17 октября мэр Мюнхена и член Социал-демократической партии Германии Дитер Райтер предложил выдвинуть на пост канцлера от политического объединения не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса.

По словам Котре, Шольц видит падение популярности правящей в Германии коалиции после местных выборов и успеха на них партии «Альтернатива для Германии» в таких регионах, как Саксония и Тюрингия.

Ранее Шольц посчитал себя канцлером для «нормальных людей».

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