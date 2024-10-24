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В Словакии высказались об отправке военных НАТО на Украину

Президент Словакии заверил, что НАТО не обсуждает отправку военных на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается. Это подтверждают высокие представители альянса, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ТАСС.

Пеллегрини рассказал журналистам, что Шольц после встреч на самом высоком уровне с мировыми лидерами подтвердил, что такие дискуссии в альянсе не ведутся.

Он выразил надежду, что в Словакии никто не будет эту тему «политически открывать и пугать граждан» Словакии угрозой того, что военные страны будут отправлены на Украину».
НАТО не планирует подключать своих военных к конфликту между Россией и Украиной, заверил словацкий президент.

По его словам, с таким подходом согласна и Словакия.

«Это гарантия и других высоких представителей НАТО», — добавил он.

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее Лукашенко рассказал о последствиях введения войск НАТО на Украину.

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