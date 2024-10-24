США могут ввести новые санкции против России из-за Северной Кореи

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против России в связи с отправкой на ее территории северокорейских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Администрация Байдена рассматривает больше санкций в ответ на отправку северокорейских военных в Россию», — приводит агентство сообщение телеканала.

Вашингтон обсуждает эту тему с союзниками и партнерами.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея планирует направить своих военных в Россию для помощи в конфликте. Российский МИД назвал это «вбросами».

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что военные КНДР отправлены в Россию, однако Вашингтону не ясна цель их пребывания.

24 октября РИА Новости сообщило, что председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер отправил в Белый дом письмо, в котором призвал американскую администрацию рассмотреть возможность прямых военных действий против Северной Кореи, в случае появления военных республики на территории Украины.

Ранее Зеленский заявил, что РФ подготовит 12 тысяч военных из КНДР.