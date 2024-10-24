Посол РФ предупредил о последствиях поставок оружия Южной Кореи на Украину

Отправка южнокорейского летального оружия на Украину не повлияла бы на исход ее конфликта с РФ. Об этом в ходе интервью для газеты «Чосон Ильбо» заявил посол Москвы в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Поставки <…> оружия на Украину не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом», — подчеркнул дипломат.

Он выразил уверенность, что в такой ситуации РФ и Южная Корея лишились бы возможности восстановить двусторонние отношения.

По словам посла, взаимодействие РФ с Южной Кореей отличается от ее нынешних отношений с западными странами. Сейчас перспективы налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном с его союзниками даже «не просматриваются», а вот восстановление ее связей с Сеулом было бы «желательно».

«Не теряю надежды, что, несмотря на все очевидные трудности, в перспективе мы сможем вернуть связи на трек здорового развития», — добавил Зиновьев.

При этом он призвал южнокорейских экспертов «серьезно подумать» о том, что действительно может стать угрозой для их страны. Выбор стоит между гипотетической отправкой военных из КНДР в зону специальной военной операции и последствиями, с которыми Южная Корея столкнется в случае снабжения Украины летальным оружием.

Ранее в администрации США заявили, что в РФ для обучения прибыли тысячи военнослужащих из КНДР.