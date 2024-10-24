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В Госдуме заявили, что успех БРИКС стал провалом для США и ЕС

Спикер ГД Володин о саммите БРИКС: план США и ЕС изолировать Россию провалился

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Саммит БРИКС в Казани показал, что план США и Европейского союза изолировать Россию провалился, на мероприятие прибыли 36 стран. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, широкое представительство свидетельствует о влиянии БРИКС на мировой арене, в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения.

Доля стран-участников БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам 2024 года 36,7%, что уверенно превышает долю стран «Большой семерки» (G7), отметил Володин.

Он также обратил внимание, что прибытие на саммит БРИКС в Казани генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша свидетельствует о высоком уровне признания роли БРИКС в мире.

На фоне этого план США и ЕС изолировать Россию провалился, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире, в основе которого лежат взаимоуважение, суверенное равенство государств.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Украина упоминалась в итоговой декларации БРИКС один раз.

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Саммит БРИКС в Казани
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