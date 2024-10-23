Появилось меню для высоких гостей на саммите БРИКС в Казани

Гостей саммита БРИКС в Казани угощали пельменями с осетриной и татарской кухней. Меню высоких гостей саммита опубликовал ТАСС.

Участников саммита «БРИКС плюс» / «аутрич» угощали татарской лепешкой кыстыбый с картофелем, также можно выбрать между пельменями с осетриной и варениками с грибами. Среди других блюд — голень ягненка, томленая с овощами, овощная лазанья или запеченный с овощами судак.

На десерт гостям предлагалось попробовать яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

До этого страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Казани и намерены направить ее в ООН.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые присутствуют новые страны — участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что страны БРИКС согласовали формулировку по Украине.