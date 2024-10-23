Лукашенко назвал последствия участия войск КНДР или Белоруссии в конфликте на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вовлечение войск КНДР или Белоруссии привело бы к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что не верит в информацию о том, что Северная Корея отправила свои войска для участия в конфликте.

Если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские, то это будет шаг к эскалации конфликта, отметил Лукашенко.

22 октября представительство КНДР при Организации Объединенных Наций (ООН) опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.