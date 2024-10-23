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Захарова заявила, что Южной Корее не стоит подыгрывать Украине

В МИД прокомментировали идею отправить южнокорейских военных на Украину

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Reuters 

В МИД России прокомментировали идею отправить южнокорейских военных на Украину в качестве ответа за якобы отправку подразделений КНДР на фронт, назвав это опрометчивым шагом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Реакция официального Сеула вызывает только недоумение. Мы полагаем, что южнокорейским властям не следовало бы подыгрывать киевскому режиму», — заявила Захарова на брифинге.

О том, что Северная Корея намерена направить свои войска на Украину для участия в специальной военной операции, стал впервые рассказывать Владимир Зеленский. Затем об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), комментарии дали в НАТО и Соединенных Штатов.

В КНДР заявили, что информация об отправке войск страны на Украину является ложью.

До этого МИД РФ назвал «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО.

Ранее в Великобритании заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.

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