Глава МИД Польши прокомментировал ситуацию с российским послом

Польша пока не собирается высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, заявил руководитель Министерства иностранных дел республики Радослав Сикорский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, польская сторона пока не хочет принимать подобное решение.

Высылка Андреева произойдет в случае, если будет нанесен вред какому-либо гражданину Польши или Россия пойдет на эскалацию, подчеркнул министр.

Накануне Сикорский не исключил высылку посла России на фоне закрытия российского консульства в Познани.

Польша грозится выслать российского посла Сергея Андреева и уже закрыла консульство в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала дать «болезненный ответ». Экс-президент страны Александр Квасьневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.