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Орбан не захотел, чтобы из-за плана победы Зеленского в Венгрии стояли «солдаты с востока»

Орбан не захотел видеть солдат с востока в Венгрии из-за плана победы Зеленского

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал «план победы» Владимира Зеленского и заявил, что не хочет, чтобы из-за него в Венгрии вновь «стояли славянские солдаты с востока». Об этом он заявил в своей речи по случаю годовщины Венгерского восстания 1956 года, передает Magyar Nemzet.

По его словам, суть «плана победы» Зеленского – расширение конфликта, которое предусматривает членство Украины в НАТО и перенесение боевых действий на территорию России.

«Согласно ему, после победы на восточном фронте Украина вместо американцев берется обеспечивать безопасность всей Европы своей окрепшей армией. То есть мы, венгры, однажды можем очнуться с фактом, что в Венгрии снова дислоцируются славянские солдаты с востока», — сказал Орбан.

Венгерским восстанием 1956 года принято считать вооруженное выступление против просоветского сталинского режима в Венгерской народной республике, которое происходило с 23 октября по 11 ноября и было подавлено войсками СССР.

Ранее Зеленского обвинили в попытке шантажировать Запад.

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