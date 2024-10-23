Лукашенко встретился с Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро выразил уверенность в победе «в глобальном плане». Об этом пишет ТАСС.

Главы двух государств провели переговоры на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани. В начале беседы белорусский лидер заявил, что рад возможности встретиться с Мадуро.

«Ты сказал о планах, о победе, о будущей победе. Если в глобальном плане иметь это в виду, то да. Что касается твоей победы, то ты уже не единожды победил», — добавил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии вспомнил бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса. По его словам, в будущем при проведении переговоров между представителями Минска и Каракаса «с ними всегда будет Уго Чавес».

В свою очередь, Мадуро отметил, что ему «очень приятно по-дружески обняться» с Лукашенко. Также он заверил, что испытывает по отношению к белорусскому народу только самые теплые чувства.

По информации агентства, журналисты на встрече глав двух государств не присутствовали. В связи с этим осталось непонятным, к чему именно относились слова президента Белоруссии о победе «в глобальном плане».

Ранее в Белоруссии определились с датой президентских выборов.