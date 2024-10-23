Президент Египта заявил о неспособности действующего миропорядка решать конфликты

Кризисы последних лет показали, что современная система миропорядка не справляется с урегулированием конфликтов. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, пишет ТАСС.

«Кризисы, сменявшие друг друга в последние несколько лет, наглядно продемонстрировали, что существующая система миропорядка не способна к справедливому разрешению конфликтов, а также показали присущую этой системе глубокую поляризацию», — сказал египетский лидер на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Он отметил, что проблемы текущего миропорядка касаются не только политической и военной сфер, но и экономики.

По его словам, развивающиеся страны сталкиваются с увеличением долговых обязательств и нехваткой финансовых средств для достижения целей устойчивого развития. В связи с этим ас-Сиси призвал мировое сообщество предоставить таким государствам льготное финансирование и создать механизмы для управления их внешним долгом.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент ЮАР заявил о важности БРИКС для формирования многополярного мира.