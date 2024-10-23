Стало известно, когда консульство РФ в Познани прекратит работу

Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генконсульство России в польской Познани может окончательно прекратить работу уже в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, его цитирует РИА Новости.

«Это не так, что они должны немедленно собрать вещи и уехать. Называлась дата — начало ноября. Вероятно, они смогут быть в России на празднике Дня народного единства», — сказал представитель МИД.

21 октября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб». Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.

На следующий день Сикорский рассказал, что МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульства в Познани. Москва уже пообещала дать «болезненный ответ» Варшаве.

Ранее в Варшаве заявили о заинтересованности в сохранении польских консульств в России.