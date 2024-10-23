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В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла

Захарова об угрозе выслать посла РФ в Польше: ложь называлась правдой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала заявление официальных лиц Польши о возможной высылке российского посла из страны. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

«К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — написала дипломат.

Также представитель МИД РФ напомнила, что это советские солдаты освободили польский народ от нацистской Германии, но, несмотря на это, Варшава не собирается требовать выплаты репараций от Берлина за причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.

22 октября стало известно, что МИД Польши отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пояснял, что это якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Впоследствии он не исключил высылку посла России Сергея Андреева.

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.

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