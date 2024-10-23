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В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине

Депутат Госдумы Делягин: необходимо прекратить подпитку Запада деньгами из РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами из РФ, что станет ответом на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он пояснил, что следует прекратить вывод капитала из Российской Федерации.

«Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — продолжил депутат.

Он также считает, что необходимо осуществить деофшоризацию российской экономики. По словам парламентария, если какое-то предприятие в РФ управляется через офшор и его владелец не желает возвращать центр управления в страну, оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество. Для этого в российском законодательстве есть соответствующие нормы, отметил он.

«А далее уже собственные действия защиты против Запада. Имущество соответствующих государств и имущество их фирм должно быть конфисковано, а интеллектуальное право должно быть отменено», — сказал Делягин.

По его мнению, это обеспечит бурное развитие РФ, которая станет центром программного, инженерного и культурного творчества «буквально за день».

22 октября японская газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что страны «Большой семерки» (G7) не разморозят активы РФ, находящиеся в западных странах, после окончания российско-украинского конфликта.

Ранее МИД России предупредил Запад о последствиях изъятия активов РФ.

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