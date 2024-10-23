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Бразильский аналитик назвал саммит БРИКС в Казани началом становления многополярного мира

Аналитик Эскобар: на саммите БРИКС начнется становление многополярного мира

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Саммит стран БРИКС в Казани станет началом многополярного мира. Об этом РИА Новости на полях саммита заявил журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.

Он отметил, что объявленные прорывы «не изменят систему и не перевернут ее с ног на голову» в течение одного саммита. Они являются только началом, сравнимым с отходящим от станции скоростным поездом.

Эскобар подчеркнул, что это прекрасно понимают или начинают понимать лидеры государств БРИКС.

Аналитик указал, что между членами объединения становится все больше геополитического единства, а для привлечения в следующем году новых участников разрабатываются дорожные карты.

По словам Эскобара, если Саудовская Аравия окончательно интегрируется в БРИКС, то это станет очень большим достижением для объединения.

22 октября колумнист британского портала UnHerd Томас Фази заявил, что Российская Федерация сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель — дедолларизацию.

Ранее в НАТО заявили, что Анкара вправе сотрудничать с БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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