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В МИД Польши не исключили высылку российского посла

Глава МИД Польши не исключил высылку посла РФ на фоне закрытия консульства

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Vladislav Culiomza/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил высылку посла России на фоне закрытия российского консульства в Познани. Об этом он заявил в эфире польского телевидения, передает РИА Новости.

МИД Польши ранее отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Сикорский пояснял, что это якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.

«Если бы мы выслали посла, то они (Россия. — Газета.Ru) сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить», — сказал министр.

В МИД России назвали закрытие консульства очередным враждебным шагом со стороны Польши и пообещали «болезненный ответ».

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.

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