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Путин и Гутерриш обсудят на полях БРИКС ситуацию на Украине

Зампредставителя генсека ООН Хак анонсировал встречу Путина и Гутерриша в Казани

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш проведут переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, участвующими в саммите», — отметил он.

По словам Хака, Гутерриш намерен подтвердить свои хорошо известные позиции по ситуации на Украине и напомнить условия для заключения справедливого мира между сторонами, основанного на международном праве.

На встрече разговор пойдет и о восстановлении безопасного судоходства в Черном море. Хак подчеркнул, что критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятии будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш, что уже вызвало недовольство со стороны Украины.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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