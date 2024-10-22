Зеленский подверг критике министров здравоохранения и соцполитики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал министров здравоохранения и социальной политики страны. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики... Должна быть и персональная ответственность, и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти — по вертикали контроля за МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия — прим. ред.)», — сказал он.

Министром здравоохранения Украины является Виктор Ляшко, а пост министра соцполитики занимает Оксана Жолнович.

22 октября генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с массовым оформлением инвалидностей в его ведомстве. Костин прокомментировал заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) по ситуации с фальшивыми инвалидностями у госслужащих и открытием уголовного производства. На этом заседании Зеленский заявил о «политической ответственности» генпрокурора. Костин назвал тезис Зеленского справедливым и попросил об отставке.

До этого Служба безопасности Украины задержала 64 чиновника МСЭК по подозрению в коррупции. Задержанные занимались коррупционными схемами на медицинских экспертизах, в частности участвовали в оформлении инвалидности на основании фиктивных документов.

Ранее Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и Минобороны.