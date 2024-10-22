Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подверг критике министров здравоохранения и соцполитики Украины

Зеленский назвал неубедительными доклады министров и призвал к кадровым решениям

close
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал министров здравоохранения и социальной политики страны. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики... Должна быть и персональная ответственность, и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти — по вертикали контроля за МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия — прим. ред.)», — сказал он.

Министром здравоохранения Украины является Виктор Ляшко, а пост министра соцполитики занимает Оксана Жолнович.

22 октября генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с массовым оформлением инвалидностей в его ведомстве. Костин прокомментировал заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) по ситуации с фальшивыми инвалидностями у госслужащих и открытием уголовного производства. На этом заседании Зеленский заявил о «политической ответственности» генпрокурора. Костин назвал тезис Зеленского справедливым и попросил об отставке.

До этого Служба безопасности Украины задержала 64 чиновника МСЭК по подозрению в коррупции. Задержанные занимались коррупционными схемами на медицинских экспертизах, в частности участвовали в оформлении инвалидности на основании фиктивных документов.

Ранее Зеленский прокомментировал возможное увольнение глав ГУР и Минобороны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами