В Бразилии выразили сожаление, что Аргентина отказалась вступать в БРИКС

Бразилия сожалеет, что новое правительство Аргентины не приняло приглашение о вступлении в БРИКС. Об этом заявил РИА Новости глава МИД страны Мауру Виейра.

23 сентября посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что страна не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани. Дипломат подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит веских причин для присоединения к БРИКС, так как у Аргентины уже сложились хорошие отношения с ЮАР, КНР, Индией и Бразилией, а перспективой для себя страна видит вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

С начала своего президентства в Аргентине Хавьер Милей отказался от вступления Аргентины в БРИКС. Хотя страна подавала заявку летом 2022 года, когда страной руководил Альберто Фернандес.

В сентябре аналитик Марсело Монтес отмечал, что Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, утратила дополнительные возможности по финансированию госдолга.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.