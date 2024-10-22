США заявили о скором завершении своей работы по общему с ЕС кредиту для Украины

Соединенные Штаты близки к завершению своей части работы над западным кредитом в размере $50 млрд для Украины. Об этом со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен сообщает ТАСС.

Предполагается, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. За проголосовали 518 евродепутатов, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

Решение утвердит Совет ЕС. Кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Страны «Большой семерки» (G7) должны объявить о своих взносах в общий кредит Украине 25 октября.

Ранее на Западе заявили, что активы РФ останутся замороженными после завершения конфликта на Украине.