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Вучич считает, что за покушением на Фицо стоит крупная сила

Вучич утверждает, что за покушением на Фицо не может стоять всего один человек

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Darko Vojinovic/AP

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не может стоять всего один человек. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе визита в Словакию, передает информационное агентство «Танюг».

«Мне сегодня мешает тот факт, что многие в Европе и мире делают вид, как будто этого не произошло, поэтому с большим вниманием ждем результаты расследования словацких властей. Уверены, что это не могло быть делом одиночки, это было результатом всеобщей атмосферы и общих координированных нападок на Фицо», — заявил Вучич на совместной пресс-конференции после встречи с Фицо.

Вучич добавил, что не хочет и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Словакии, но считает, что Фицо сможет еще долго работать на благо своей страны и народа.

До этого два сотрудника службы государственной охраны были уволены после покушения на Роберта Фицо.

На премьера Словакии совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Политика экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости. Стрелка задержали на месте. Его сын сказал, что пенсионер не говорил ему о своих намерениях. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто опроверг слухи о покушении на Орбана и раскритиковал Брюссель.

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