Немецкий депутат потребовал прекратить финансирование Украины

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Зигберт Франк Дрезе в ходе пленарной сессии заявил, что Украину нужно прекратить финансировать. Трансляция сессии велась на сайте ЕП.

Депутат предложил направить средства на решение проблем внутри Германии вместо поддержки Украины.

«Мы не должны тратить ни цента налогоплательщиков на Украину на фоне проблем с пенсиями и обрушения мостов в Германии», — пояснил Дрезе.

Он также добавил, что Еврокомиссия годами называла Украину крайне коррумпированной страной, и ничего «в действительности не изменилось».

До этого ТАСС сообщало, что Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов.

За проголосовали 518 евродепутатов, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

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