Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, недавно посетивший Россию, с трибуны ЕП сообщил, что и дальше будет ездить в РФ, потому что верит в мир. Его слова передает РИА Новости.

«Я увидел процветающую Россию. Единственное, что может принести мир, – это диалог, а не воровство (активов. — Прим «Газеты.Ru»), оружие или долги Киева. Нам необходимы диалог и взаимоуважение. Я буду и дальше ездить в Россию, так как, как каждый словак, я верю в мир», — сказал он.

Любош Блага приехал в Москву 13 октября. Целью своей поездки он назвал намерение поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая сейчас процветает на Западе. Депутат Европарламента назвал РФ красивой, мудрой и передовой.

Парламентарий отметил, что о его приезде в Москву писали практически все российские СМИ. Благодаря этому, по словам Блага, россияне теперь знают, что словаки друзья России, которые «не забывают историческую правду и отвергают русофобию на Западе».

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