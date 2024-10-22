В МИД РФ ответили на вопрос о приеме новых членов в БРИКС

Речи о приеме в объединение БРИКС новых государств в полном смысле этого слова в 2024 году не идет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для сербской газеты «Политика».

Дипломат пояснил, что с 1 января текущего года БРИКС расширился практически в два раза, еще не до конца прошла «притирка» тех, кто только присоединился к объединению.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.