Украинский политолог допустил ввод войск в Молдавию при победе пророссийских сил

Украинский политолог Алексей Голобуцкий считает, что Украина могла бы ввести свои войска в Молдавию в случае проигрыша президента Майи Санду. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала UkrLife.

«Если бы была угроза прихода пророссийских сил, скорее всего, украинские войска будут вынуждены... просто провести специальную военную операцию», — сказал политолог.

По его мнению, это является вопросом выживания Украины.

С отношениями России с Северной Кореей и Ираном украинская сторона ничего сделать не может, но в ситуации с Молдавией могла бы повлиять на ситуацию.

21 октября в Молдавии завершился подсчет голосов на выборах президента. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому назначен второй тур голосования, который пройдет 3 ноября.

Молдавские власти заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами, а оппозиция обвинила президента страны в попытке «подтянуть проценты» для своей победы.

В стране также состоялся референдум о вступлении в Евросоюз. После обработки 98,42% протоколов евроинтеграцию одобрили 50,08% избирателей, против высказались 49,92%.

Ранее эксперт заявил, что Европу шокировал отказ половины жителей Молдавии от вступления в ЕС.