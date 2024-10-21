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ХАМАС не планирует разглашать имя нового лидера

Би-Би-Си: ХАМАС ради безопасности не будет разглашать имя нового лидера

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС не намерено разглашать имя своего будущего лидера. Об этом со ссылкой на представителя движения сообщает Би-Би-Си.

По его словам, ХАМАС по соображениям безопасности, скорее всего, не будет публично сообщать о личности своего нового лидера. До выборов главы, которые пройдут в марте будущего года, движение будет возглавлять комитет из пяти человек.

21 октября сообщалось, что ХАМАС не планирует назначать преемника ликвидированного Израилем главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов в марте 2025 года.

Среди предполагаемых преемников Синвара числятся Мухаммед Дервиша, Халиль аль-Хайя, Мухаммед Наззаль и Халед Машаль.

19 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях встреч министров обороны стран «Большой семерки» в Неаполе заявил, что ликвидация Синвара открывает «новую перспективу» на Ближнем Востоке.

Ранее Харрис рассказала, к чему может привести ликвидация главы ХАМАС.

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