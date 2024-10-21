В Грузии рассказали о предложении Запада против России

Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает Imedi.

По словам Иванишвили, Гарибашвили предлагали создать 3-4-дневный конфликт с Россией, а после перейти в стадию партизанского сопротивления.

Основатель «Грузинской мечты» добавил, что после этого случая партия стала более собранной и стала действовать более жестко против подобных призывов.

Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе.

По словам Лаврова, попытки открыть против России второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. Министр отметил, что страны Запада стремятся «разжечь костер, дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами».

Ранее Лавров рассказал о контактах России с Грузией.