Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Польши раскритиковал Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы

В Польше раскритиковали Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя страны не пригласили на встречу в Берлине, где обсуждался «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что на такой встрече Польша должна была присутствовать, учитывая, что она является одной из стран, наиболее вовлеченных в помощь Украине во многих сферах», — сказал Вронский.

В канцелярии польского президента ранее заявили, что премьер-министр Польши Дональд Туск виноват в том, что Варшаву исключили из встречи по Украине, состоявшейся в Берлине 18 октября.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами