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Британия отказалась извиняться за работорговлю

The Guardian: Британия не будет извиняться за работорговлю и платить репарации

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который участвует в саммите Британского Содружества наций в Самоа 21 октября, не будет извиняться за работорговлю и обсуждать выплату репараций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства.

«Репарации не находятся на повестке встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации», — сказал он.

При этом подчеркивается, что Великобритания продолжит взаимодействовать с партнерами для борьбы с неотложными вызовами.

13 октября сообщалось, что 15 стран Карибского бассейна намерены потребовать у Британии репарации за работорговлю в размере 206 млрд фунтов ($270 млрд).

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.

Ранее Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю.

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