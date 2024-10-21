Премьера Польши обвинили в исключении Варшавы из саммита по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск виноват в том, что Варшаву исключили из встречи по Украине, состоявшейся в Берлине 18 октября. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Марчин Масталерек в эфире радио RMF24.

По словам Масталерека, премьер страны проводит прогерманскую политику.

«Дональд Туск хотел разыгрывать карты в ЕС, а оказалось, что его обыграли», — сказал глава канцелярии.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес ранее утверждал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы лично аннулировал приглашение для Туска на встречу в Берлине.

До этого правозащитная организация Amnesty International (AI) раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам. 12 октября Туск заявлял, что польские власти не будут поддерживать европейский пакт о релокации мигрантов.

Ранее премьер-министр и президент Польши поспорили из-за назначения послов.