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Майя Санду прокомментировала первый тур выборов президента в Молдавии

Санду заявила, что «выиграла честно в нечестной борьбе»

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что «выиграла честно в нечестной борьбе», комментируя прошелший в стране первый тур выборов президента. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

По словам Санду, «система юстиции не справилась с попытками коррумпировать граждан Молдовы», несмотря на все попытки атак на демократические выборы.

Она добавила, что «голоса граждан за рубежом» «не позволили украсть европейский выбор», говоря о референдуме по поводу евроинтеграции Молдавии.

До этого политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал результаты первого тура президентских выборов в Молдавии, а также референдума о евроинтеграции республики.

По его мнению, в стране наблюдается раскол общества, из-за чего могут начаться беспорядки. Он также обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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