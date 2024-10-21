Майя Санду прокомментировала первый тур выборов президента в Молдавии

Глава Молдавии Майя Санду заявила, что «выиграла честно в нечестной борьбе», комментируя прошелший в стране первый тур выборов президента. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

По словам Санду, «система юстиции не справилась с попытками коррумпировать граждан Молдовы», несмотря на все попытки атак на демократические выборы.

Она добавила, что «голоса граждан за рубежом» «не позволили украсть европейский выбор», говоря о референдуме по поводу евроинтеграции Молдавии.

До этого политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал результаты первого тура президентских выборов в Молдавии, а также референдума о евроинтеграции республики.

По его мнению, в стране наблюдается раскол общества, из-за чего могут начаться беспорядки. Он также обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.